POL-S: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend (17.02.2026) sechs Autos im Bereich Hessenlauweg und Weinbergweg beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr die Außenspiegel der Autos abtrat und abschlug. Der unbekannte Täter trug eine dunkle Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
