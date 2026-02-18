PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend (17.02.2026) sechs Autos im Bereich Hessenlauweg und Weinbergweg beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr die Außenspiegel der Autos abtrat und abschlug. Der unbekannte Täter trug eine dunkle Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

