POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Birkach (ots)
Unbekannte sind im Zeitraum vom 11.02.2026 bis 18.02.2026 in ein Einfamilienhaus an der Parasolstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr und 18.50 Uhr eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume des Einfamilienhauses. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
