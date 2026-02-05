PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Arztpraxis eingebrochen + beschädigte Schaufensterscheibe

Giessen (ots)

Wetzlar: In Arztpraxis eingebrochen

Zwischen Mittwoch (4. Februar) 19 Uhr und Donnerstag (5. Februar) 1.45 Uhr brachen Diebe in eine Arztpraxis in der Ernst-Leitz-Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Treppenhaus des Gebäudes und öffneten im 1. Obergeschoss gewaltsam die Eingangstür der Praxis. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem Bargeld mit. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo bitten Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Ernst-Leitz-Straße gemachte haben, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Dillenburg: Beschädigte Schaufensterscheibe

Eine beschädigte Schaufensterscheibe ist die Folge eines versuchten Einbruchs in einen Juwelier in der Marktstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (2. Februar) 19 Uhr bis Mittwoch (4. Februar) 8.50 Uhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter nicht in das Gebäude eindrangen. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 6.000 Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:24

    Mittelhessen: Achtung! Betrüger rufen an

    Giessen (ots) - Landkreis Gießen: Achtung! Betrüger rufen an Derzeit melden sich vermehrt Bürgerinnen und Bürger aus Kreisgebiet Gießen bei der Polizei. Betrüger wollen offensichtlich am Telefon Kasse machen: Sie geben sich u.a. als Polizisten aus und berichten von festgenommenen Einbrecherbanden in der Nachbarschaft. Ziel ist, an Wertsachen zu gelangen und diese "sicher zu verwahren". Aktuell sind die Kriminellen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:38

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Festnahme nach Einbruch in Autohaus

    Giessen (ots) - Friedberg: Festnahme nach Einbruch in Autohaus Am frühen Dienstag (3.2.) meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei gegen 2.45 Uhr einen Einbruch in ein Autohaus in der Straßheimer Straße. Ein vor Ort eingesetzter Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgte auf frischer Tat einen Tatverdächtigen zu Fuß und gab der Polizei telefonisch über Notruf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren