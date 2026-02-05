Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Arztpraxis eingebrochen + beschädigte Schaufensterscheibe

Giessen (ots)

Wetzlar: In Arztpraxis eingebrochen

Zwischen Mittwoch (4. Februar) 19 Uhr und Donnerstag (5. Februar) 1.45 Uhr brachen Diebe in eine Arztpraxis in der Ernst-Leitz-Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Treppenhaus des Gebäudes und öffneten im 1. Obergeschoss gewaltsam die Eingangstür der Praxis. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem Bargeld mit. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo bitten Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Ernst-Leitz-Straße gemachte haben, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Dillenburg: Beschädigte Schaufensterscheibe

Eine beschädigte Schaufensterscheibe ist die Folge eines versuchten Einbruchs in einen Juwelier in der Marktstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (2. Februar) 19 Uhr bis Mittwoch (4. Februar) 8.50 Uhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter nicht in das Gebäude eindrangen. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 6.000 Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

