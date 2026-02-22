PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten in Berlingerode

Berlingerode (ots)

Am Samstag den 21.02.2026 wurde der Polizei gegen 22:10 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw in der Hauptstraße von Berlingerode gemeldet. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass dort der 27-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai GK in Richtung Teistungen fuhr und dabei mit einem dort am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW Passat kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Passat nach vorne geschoben und prallte so noch auf den vor ihm ebenfalls abgeparten Pkw Audi A3. Der Fahrer selber und seine 27-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus nach Duderstadt verbracht. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11.000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 21.02.2026 – 15:20

    LPI-NDH: Häusliche Gewalt(en)

    Mühlhausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich begaben sich am späten Freitagabend in die Forstbergstraße. Eine 39jährige Frau meldete über Notruf, dass ihr 44jähriger Lebensgefährte alkoholisiert ist, herumschreit, das Inventar beschädigt und die Wohnung nicht verlassen will. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese beleidigt und tätlichangegriffen, sodass dieser in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete dieser Widerstand gegen die ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 15:20

    LPI-NDH: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

    Mühlhausen (ots) - Am Freitagabend befuhren mehrere Fahrzeuge die Landesstraße 2102 vom Thamsbrück kommend nach Großengottern. Ein 20jähriger Skoda Fahrer fuhr am Ende einer Fahrzeugkolonne. Hinter einer Kuppe tauchte plötzlich ein langsam fahrender Pkw auf. Der 20jährige Skoda Fahrer bemerkte das Bremsmanöver der vorausfahrenden Pkw derart spät, sodass dieser zur Vermeidung einer Kollision auf die Gegenfahrbahn ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 15:20

    LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Mühlhausen (ots) - Am Freitagabend befuhr eine 51jährige Fahrerin eines Pkws Skoda die Windeberger Landstraße und kollidierte in Fahrtrichtung Schröterode mit einer Verkehrsinsel. Im Anschluss setzte diese ihre Fahrt fort. Nach Passieren vom Ortsausgang kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mittels technischen Geräts ...

    mehr
