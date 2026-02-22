Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten in Berlingerode

Berlingerode (ots)

Am Samstag den 21.02.2026 wurde der Polizei gegen 22:10 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw in der Hauptstraße von Berlingerode gemeldet. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass dort der 27-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai GK in Richtung Teistungen fuhr und dabei mit einem dort am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW Passat kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Passat nach vorne geschoben und prallte so noch auf den vor ihm ebenfalls abgeparten Pkw Audi A3. Der Fahrer selber und seine 27-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus nach Duderstadt verbracht. An den drei beteiligten Pkw entstand ein Schaden von insgesamt ca. 11.000,00 EUR.

