Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle in der 30-Zone in Wahlhausen

Wahlhausen (ots)

Am 21.02.2026 führten Beamte der PI Eichsfeld am Nachmittag eine Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung in der 30-Zone von Wahlhausen durch. Dabei wurden insgesamt 100 Fahrzeuge angemessen. Davon waren 8 Pkw zu schnell unterwegs, der schnellste mit 61 km/h. Daraus resultierten 3 Bußgeldverfahren und 5 Verwarngelder. Ein Fahrverbot musste nicht ausgesprochen werden. Weiterhin begegnete den Beamten ein Radlader, der zwar nicht zu schnell, dafür aber mit Ladung in der Schaufel unterwegs war. Die anschließende Kontrolle führte zu dem Ergebnis, dass der 19-jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, weshalb eine entsprechende Anzeige gefertigt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell