Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Wohnhaus

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Dezember 2025, 08:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße in Neuenhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten und das Fenster öffneten. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer augenscheinlich nach Wertsachen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine gering Menge Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell