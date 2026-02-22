Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: 3 auf einen Streich
Wülfingerode (ots)
Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW befand sich am Abend des 21.02.2026 auf der L 3080 zwischen Wülfingerode und Sollstedt. Kurz vor 23:30 Uhr kreuzten mehrere Wildtiere (Rotwild) die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit 3 der Tiere, welche alle vor Ort verendeten. Am Pkw ist unfallbedingt ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000,- Euro zu verzeichnen.
