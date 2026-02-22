PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 auf einen Streich

Wülfingerode (ots)

Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW befand sich am Abend des 21.02.2026 auf der L 3080 zwischen Wülfingerode und Sollstedt. Kurz vor 23:30 Uhr kreuzten mehrere Wildtiere (Rotwild) die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit 3 der Tiere, welche alle vor Ort verendeten. Am Pkw ist unfallbedingt ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000,- Euro zu verzeichnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

