Polizei Münster

POL-MS: 22-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft - Polizei ordnet Tatverdächtigem zwei Einbrüche zu

Münster (ots)

Nachdem die Polizei einen 22-Jährigen am Montag (02.02.) nach einem räuberischen Diebstahl in einem Sportgeschäft festgenommen hatte, konnte sie ihm ebenfalls zwei weitere Einbrüche nachweisen. Der Tatverdächtige ist nun in Haft.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Tatverdächtige zwischen Sonntagabend (01.02., 23:00 Uhr) und Montagmorgen (02.02., 09:40 Uhr) in ein Restaurant an der Warendorfer Straße ein. Dort entwendete er mehrere elektronische Geräte und flüchtete zunächst unerkannt. Polizisten sicherten vor Ort die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Am Montagmittag (02.02., 12:15 Uhr) meldeten Mitarbeiter eines Sportgeschäfts an der Stubengasse einen räuberischen Diebstahl. Zeugenaussagen zufolge beobachteten sie einen 22-Jährigen, wie dieser eine Kopfbedeckung nahm und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Die Zeugen folgten dem Mann und stellten ihn an der Schützenstraße. Daraufhin drohte der 22-Jährige den Zeugen mehrfach körperliche Gewalt an.

Hinzugerufene Polizeibeamtinnen nahmen den 22-Jährigen vor Ort vorläufig fest.

Eine Auswertung seiner mitgeführten Gegenstände und des Videomaterials des vorangegangenen Einbruchs ergab, dass der 22-Jährige für den Einbruch in der Warendorfer Straße ebenfalls tatverdächtig ist.

Die Ermittler werteten weiteres Kameramaterial aus und konnten den 22-Jährigen auch für einen Einbruch am vergangenen Mittwoch (28.01., 00:15 Uhr) in der Überwasserstraße in eine Gaststätte als Tatverdächtigen ausmachen.

Ein Richter folgte am Dienstag (03.02.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit.

"Der schnelle Erfolg zeigt einmal mehr, wie akribisch und gut die Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen bei uns funktioniert und dadurch professionell Zusammenhänge zwischen Taten erkannt und Tatverdächtige ermittelt werden", freute sich Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell