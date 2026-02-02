Polizei Münster

POL-MS: Widerstand am Bremer Platz - 28-Jährige in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.02., 06:45 Uhr) haben Polizisten eine 28-Jährige in Gewahrsam genommen, nachdem diese ein Geschäft am Bremer Platz nicht verlassen wollte und Widerstand leistete.

Zeugen informierten die Polizei, da die 28-Jährige aufgrund eines möglichen Diebstahls eine Anzeige erstatten wolle. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, weigerte sich die Frau, ein Ladenlokal zu verlassen, und missachtete die Aufforderungen der Beamten. Im Anschluss sperrte sie sich gegen die Einsatzkräfte, kratzte einem Polizisten durch das Gesicht und versuchte, an seine Ausrüstungsgegenstände zu gelangen.

Die Beamten brachten die 28-Jährige in den Streifenwagen. Auf der Fahrt zur Polizeiwache spuckte sie einer Polizistin ins Gesicht und trat weiter um sich. Auch im Polizeigewahrsam angekommen, schlug und trat die Frau weiter um sich und versuchte, die Polizeibeamten zu treffen. Während des Einsatzes beleidigte sie die Einsatzkräfte durchgehend.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, die die Staatsanwaltschaft zuvor anordnete.

Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung.

