POL-MS: Pkw schleudert in Mittelschutzplanke - vier weitere Fahrzeuge werden in den Unfall verwickelt

Gladbeck, BAB 2, KM463,4 Fahrtrichtung Oberhausen, Höhe Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst, Stadt Gladbeck (ots)

Am Sonntagabend (01.02., 18:58 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 2 auf der Höhe der Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst in Fahrtrichtung Oberhausen ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Pkw. Nachdem ein Pkw aus Sonsbeck, Kreis Wesel, aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte, konnten nachfolgende Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu weiteren Kollisionen. Drei Fahrzeuge waren am Ende nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte ins St. Barbara Hospital in Gladbeck gebracht. Die betroffene Richtungsfahrbahn der Autobahn 2 musste für fast eine Stunde für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Mittelschutzplanke wurde durch den Verkehrsunfall stark beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

