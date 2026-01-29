Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher in Mauritz und Geist - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (28.01.) in Häuser in Mauritz und im Geistviertel eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Mauritz verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge Einbrecher zwischen 16:10 Uhr und 17:28 Uhr Zugang zu dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Gallenkamp. Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten sie in eine der Wohnungen. Dort durchwühlten sie verschiedene Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Im Geistviertel gelangten bislang unbekannte Täter zwischen 18:45 Uhr und 22:00 Uhr in ein Reihenhaus im Werneweg. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie die Haupteingangstür des Hauses auf, durchsuchten diverse Räume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld als Beute.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen dieser Einbrüche, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell