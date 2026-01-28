Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 04.02.2026

Münster (ots)

Zum zweiten Fernfahrerstammtisch des Jahres lädt die Polizei am kommenden Mittwoch (04.02., 17 Uhr) in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Mika Mundo vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Münster wird als Referent über das Thema "Gefahren im Netz" berichten. Anschließend gibt es Zeit für einen offenen Austausch.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

