POL-MS: Mit Sommerreifen in Unfall verwickelt - Zwei Personen leicht verletzt

Münster (ots)

Am Montagvormittag (26.01.) um 10:05 Uhr ist es auf dem Kaldenhofer Weg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Sprinter gekommen, bei dem die beiden Fahrer leicht verletzt worden sind.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 44-jährige Fahrer eines Pkws auf dem Kaldenhofer Weg in Richtung Erbdrostenweg unterwegs. Gleichzeitig befuhr der 58-jährige Sprinterfahrer die Gegenrichtung. In einer Kurve kam der Opel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Sprinter.

Polizisten wurden während einer Streifenfahrt auf den Unfall aufmerksam. Sie bemerkten, dass der Pkw trotz des Schnees auf der Straße mit Sommerreifen ohne Alpine-Symbol fuhr.

Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Fahrer in Krankenhäuser. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Der Sprinter musste abgeschleppt werden.

Die Polizei warnt: In Deutschland gibt es die situative Winterreifenpflicht. Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Winter-reifen auf allen Rädern gefahren werden. Mehr Informationen gibt es unter: https://polizei.nrw/artikel/sicher-mit-dem-auto-im-winter-unterwegs

