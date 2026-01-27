POL-MS: Versuchter Rollerdiebstahl am Rigaweg - Polizei stellt fünf Jugendliche
Münster (ots)
Am Montagabend (26.01.) gegen 22:50 Uhr haben Einsatzkräfte der Polizei fünf Jugendliche am Rigaweg gestellt, die versucht hatten, einen Motorroller zu stehlen.
Zeugen beobachteten die Jugendlichen, wie sie an einem Roller manipulierten, und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen fünf männliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren noch am Tatort. Am Rigaweg/Ecke Gasselstiege stellten die Beamten drei weitere Roller mit Beschädigungen an den Zündschlössern fest.
Bei zwei Jugendlichen fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug und leiteten Strafverfahren gegen einen 15-Jährigen mit niederländischer Staatsangehörigkeit und einen 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ein.
