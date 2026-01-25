PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Pkw überschlägt sich auf der A43 - Unfallursache unklar

Münster, BAB 43, KM 75, zwischen dem Verkehrskreuz Dülmen Nord und der Anschlussstelle Nottuln-Appelhülsen, Gemeinde Dülmen (ots)

Am Sonntagnachmittag (25.01., 15:45 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 43 kurz hinter dem Rastplatz Rödder ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld. Im Pkw befanden sich drei weibliche Personen, wovon sich zwei Personen schwere Verletzungen zuzogen und eine Person leicht verletzt wurde. Die 52-jährige Fahrerin aus Münster, sowie die beiden 51-jährigen Mitfahrerinnen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein wegen der schwere des Unfalls angeforderter und zum Unfallort entsandter Rettungshubschrauber wurde nicht zum Transport der verletzten Personen eingesetzt. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Münster für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Leitstelle
Arnd Breitkopf
Telefon: 0251 275-1010
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

