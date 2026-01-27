PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnung in Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenstipps

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann sich am Dienstagmittag (20.01., 13.30 Uhr) Zutritt zu einer Wohnung in der Kristiansandstraße verschafft hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben einer Bewohnerin klingelte der unbekannte Mann an ihrer Tür und bot an, ihre Messer zu schleifen. Obwohl die Münsteranerin das ablehnte, trat der Mann in ihr Wohnzimmer und versuchte, ein Gespräch aufzubauen. Dabei betrat der Unbekannte weitere Räume und versuchte, Schränke zu öffnen. Nachdem die Frau ihn daran hinderte, verließ er die Wohnung.

Zuvor hatte er offenbart, dass er versucht hatte, ebenfalls in die Wohnung einer Nachbarin zu kommen. Diese Bewohnerin ließ ihn jedoch nicht eintreten.

Nach Angaben der Zeuginnen soll der Mann um die 50 Jahre alt, circa 1,90m groß und von stämmiger Statur gewesen sein. Er hatte einen eher dunkleren Hautton und trug weder Bart noch Brille.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person unter der Rufnummer (0251) 275-0 und rät: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker und Dienstleister in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel wählen Sie die Notrufnummer 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 18:59

    POL-MS: Pkw überschlägt sich auf der A43 - Unfallursache unklar

    Münster, BAB 43, KM 75, zwischen dem Verkehrskreuz Dülmen Nord und der Anschlussstelle Nottuln-Appelhülsen, Gemeinde Dülmen (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.01., 15:45 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 43 kurz hinter dem Rastplatz Rödder ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach auf dem ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:32

    POL-MS: Hundebisse in Coerde - Polizei bittet um Hinweise

    Münster (ots) - Ein Hund hat am Dienstagnachmittag (20.01., 17:10 Uhr) eine 61-jährige Radfahrerin in der Straße Coerder Liekweg durch Bisse verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Halter des Tieres und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Nach Angaben der Geschädigten bog sie mit ihrem Fahrrad von der Königsberger Straße aus in den Coerder Liekweg ein. Dort wurde sie unvermittelt von einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren