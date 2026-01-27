Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnung in Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenstipps

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann sich am Dienstagmittag (20.01., 13.30 Uhr) Zutritt zu einer Wohnung in der Kristiansandstraße verschafft hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben einer Bewohnerin klingelte der unbekannte Mann an ihrer Tür und bot an, ihre Messer zu schleifen. Obwohl die Münsteranerin das ablehnte, trat der Mann in ihr Wohnzimmer und versuchte, ein Gespräch aufzubauen. Dabei betrat der Unbekannte weitere Räume und versuchte, Schränke zu öffnen. Nachdem die Frau ihn daran hinderte, verließ er die Wohnung.

Zuvor hatte er offenbart, dass er versucht hatte, ebenfalls in die Wohnung einer Nachbarin zu kommen. Diese Bewohnerin ließ ihn jedoch nicht eintreten.

Nach Angaben der Zeuginnen soll der Mann um die 50 Jahre alt, circa 1,90m groß und von stämmiger Statur gewesen sein. Er hatte einen eher dunkleren Hautton und trug weder Bart noch Brille.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person unter der Rufnummer (0251) 275-0 und rät: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker und Dienstleister in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifel wählen Sie die Notrufnummer 110.

