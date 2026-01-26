Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 - Alkoholisierter LKW-Fahrer kollidiert mit Warnbaken

Münster (ots)

Am Sonntagmittag (25.01., 12.44 Uhr) ist ein alkoholisierter 59-jähriger LKW-Fahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz hinter der Anschlussstelle Hiltrup, mit mehreren Warnbaken in einer Baustelle kollidiert.

Nach Angaben eines Zeugen, fuhr der LKW-Fahrer bereits vor dem Unfall in "Schlangenlinien" über die Autobahn, sodass er die Polizei alarmierte. Noch während des Notrufs sah der Zeuge, wie der 59-Jährige in der Dauerbaustelle die Warnbaken überfuhr und kurz darauf auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp vier Promille. Die Autobahnpolizisten brachten den Fahrer zu einer Polizeiwache und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der 59-Jährige mit russischer Staatsangehörigkeit entrichtete eine Sicherheitsleistung. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Ein weiterer Pkw-Fahrer fuhr über die herumliegenden Trümmerteile, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde.

