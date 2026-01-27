POL-MS: Elektronische Rollstuhlunterstützung sichergestellt - Eigentümer gesucht
Münster (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer einer elektronischen Rollstuhlunterstützung der Marke Rehasense, Modell "Paws City".
Polizisten haben das mutmaßliche Diebesgut bereits am 26. Dezember des vergangenen Jahres im Verlauf einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht gefunden werden. Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer?
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.
