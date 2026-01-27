Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor Betrüger - Unbekannter gibt sich als Angehöriger der Clinic Clowns aus und erbeutet Geld von Gastronomiebetreibern

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet mehrfach als Angehöriger der Clinic Clowns des Uniklinikums Münster (UKM) ausgegeben und in betrügerischer Absicht Geld von Gastronomiebetreibern gesammelt.

Der Unbekannte suchte gezielt Restaurants, Kneipen, Cafés und den Einzelhandel in Münster auf und gab sich als Arzt aus. Er gaukelte den Gastronomieinhabern vor, dass er Spenden für die Clinic Clowns des UKM sammeln würde. Zudem reservierte er bei den Betreibern Tische unter dem Vorwand, am Abend mit Kollegen vorbeizukommen. Im Einzelhandel gab er vor, eine größere Menge an Ware abnehmen zu wollen. Dann würde er auch die Spendenquittungen übergeben, dies geschah aber nicht.

Der Täter wurde als etwa Ende 50 bis Anfang 60 Jahre alt, circa 1,64 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat graues, lichtes Haar und spricht Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zum Zeitpunkt der Tat war er teilweise mit einer grauen Jacke, einem roten Pullover und einer Jeanshose bekleidet.

Das Uniklinikum Münster und die Polizei raten zur Vorsicht: Seien Sie stets misstrauisch bei Spendensammlungen und fordern Sie unverzüglich eine Spendenquittung an.

Melden Sie bei dem Verdacht eines Betrugs verdächtige Personen oder Aktivitäten der Polizei.

