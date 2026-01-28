Polizei Münster

POL-MS: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Auto gefahren - Polizei stellt 26-Jährigen

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (27.01., 5:10 Uhr) einen 26-Jährigen auf dem Friesenring gestellt, der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Pkw geführt hatte.

Aufmerksamen Zeugen war das Fahrzeug aufgrund der unsicheren Fahrweise des 26-Jährigen an der Kreuzung Lublinring/Kanalstraße aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten gaben dem Fahrzeugführer auf dem Friesenring Anhaltesignale. Doch erst, als sie mit ihrem Streifenwagen die Weiterfahrt des Autos blockierten, stoppte der Opel auf der Rechtsabbiegerspur des Friesenrings zur Grevener Straße.

Als der Fahrer ausstieg, stellten die Beamten bei ihm Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum fest. Ein Arzt entnahm dem Mann aus dem Kreis Steinfurt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten zudem den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 26-Jährigen sicher. Den Mann mit guineischer Staatsangehörigkeit erwartet eine Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Don't drink and drive! Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen.

