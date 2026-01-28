Polizei Münster

POL-MS: Integration von Anfang an: Kreishandwerkerschaft Münster startet mit Auftaktveranstaltung am Lehrbauhof im Rahmen des Modellprojekts Integration

Mit einer Auftaktveranstaltung der Kreishandwerkerschaft Münster am Lehrbauhof hat das Modellprojekt Integration am Mittwoch (28.01.) ein weiteres Zeichen gesetzt. Ziel des Netzwerks ist es, Geflüchteten in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Münster frühzeitig Perspektiven zu eröffnen und Zugänge zu Ausbildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu schaffen.

Mit der Veranstaltung der Kreishandwerkerschaft Münster startet ein weiterer wichtiger Netzwerkpartner in Münster. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurden erste Informationen zu handwerklichen Berufsfeldern vermittelt und Möglichkeiten des Austauschs geschaffen. Durch praktische Mitmachangebote in den Bereichen Maurer- und Straßenbau wurde den Teilnehmenden ermöglicht, berufliche Tätigkeiten unmittelbar kennenzulernen und eigene Fähigkeiten zu erproben. Perspektivisch soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden - mit Angeboten zur Berufsorientierung, Qualifizierung und - wo möglich - konkreten Vermittlungsansätzen.

Jan-Hendrik Schade, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Münster, sieht großes Potenzial in dem Netzwerk: "Das Handwerk bietet vielfältige berufliche Perspektiven. Uns ist wichtig, frühzeitig ins Gespräch zu kommen, Interessen zu wecken und realistische Wege in Ausbildung und Beschäftigung aufzuzeigen."

Auch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betonte die Bedeutung der Kooperation: "Das Modellprojekt Integration zeigt, dass Integration vor Ort besser gelingt, wenn Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten und Menschen in Arbeit bringen können."

Christiane Wienströer, Abteilungsleiterin der Abteilung für "Gefahrenabwehr, Gesundheit, Ordnungsrecht, Sozialwesen, Verkehr" bei der Bezirksregierung Münster, erklärte: "Integration ist kein Einzelprojekt, sondern ein gemeinsamer Prozess. Die enge Zusammenarbeit mit engagierten Partnern wie der Kreishandwerkerschaft ist entscheidend, um Integration greifbar zu machen und Menschen frühzeitig Orientierung zu geben."

Die Auftaktveranstaltung markiert den Beginn einer langfristig angelegten Zusammenarbeit im Rahmen des Modellprojekts Integration. Weitere Formate und Angebote sind geplant. Das Modellprojekt Integration ist eine gemeinsame Initiative der Bezirksregierung Münster und der Polizei Münster. Seit rund einem Jahr verfolgen beide Behörden gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern das Ziel, Integration von Beginn an konkret, lokal und praxisnah zu gestalten. Dabei steht ein ganzheitlicher Ansatz im Mittelpunkt: frühe Orientierung, Begegnung auf Augenhöhe und die enge Verzahnung staatlicher, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure.

