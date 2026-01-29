PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Piusallee - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Eine bislang unbekannte Person am Steuer eines Pkw, die nach ersten Erkenntnissen an einem Verkehrsunfall mit einem 61-jährigen Radfahrer beteiligt war, hat sich am Mittwochmorgen (28.01., 7:10 Uhr) an der Piusallee unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Angaben des Radfahrers war er auf der Piusallee in Richtung Hoher Heckenweg unterwegs, als sich ihm aus der Holsteiner Straße heraus von rechts ein schwarzer Kleinwagen näherte und in den Einmündungsbereich zur Piusallee fuhr. Der 61-Jährige bremste infolgedessen stark ab, stürzte über den Lenker seines Fahrrads und verletzte sich leicht. Die unbekannte Person am Steuer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle. Zwei Zeugen kamen dem Gestürzten zu Hilfe.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zu der flüchtigen Person am Steuer des Pkw nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

