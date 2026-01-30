PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Sprengung des Fahrkartenausgabeautomaten am Bahnhof (Haltepunkt) Albachten

Münster (ots)

Ein Zeuge vernahm am frühen Morgen des 30.01.2026, kurz nach 03:00 Uhr, einen lauten Knall im Münster-Albachten. Kurze Zeit später stellte dieser Zeuge fest, dass auf dem Bahnsteig der Fahrkartenausgabeautomat der Deutschen Bahn AG am Bahnhof (Haltepunkt) Albachten gesprengt worden ist.

Die hinzugerufene Polizei stellte dann einen komplett zerstörten Automaten fest. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Münster.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen dieser Sprengung, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Leitstelle / Michael Moek
Telefon: 0251/275-1010
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

