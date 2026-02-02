PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Unfall zwischen PKW und E-Scooter in Angelmodde - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem es am Samstag (31.01., 19:40 Uhr) an der Kreuzung Am Schütthook/ Peter-Büscher-Straße in Angelmodde zu einem Unfall zwischen einem 17-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die bislang unbekannte Person am Steuer eines dunkelblauen Kleinwagens die Straße Am Schütthook in Richtung Albersloher Weg. Auf Höhe der Peter-Büscher-Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer, als dieser von der Peter-Büscher-Straße aus auf die Straße Am Schütthook abbog.

Der 17-jährige Münsteraner fiel aufgrund der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut Zeugenangaben soll die Person am Steuer des Kleinwagens zunächst auf einen Supermarktparkplatz und anschließend in Richtung Albersloher Weg gefahren sein, ohne sich um den 17-Jährigen zu kümmern. Darüber hinaus soll der dunkelblaue Kleinwagen möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

