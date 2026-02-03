Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend (02.02.) zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in einer Sackgasse an der Straße Pötterhoek eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über eine Balkonbrüstung Zugang zu einer Hochparterrewohnung. Sie hebelten die Balkontür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten der Wohnung. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

