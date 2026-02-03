Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub mit Messer auf Wolbecker Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Montagabend (02.02., 20:55 Uhr) versucht hat, einen Supermarkt an der Münsterstraße in Wolbeck mit einem Messer zu berauben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Den Aussagen einer Supermarktmitarbeiterin zufolge befand sie sich mit einer Kollegin im Kassenbereich, als der Mann die Filiale betrat und sich ihnen näherte. Unvermittelt zog der Unbekannte ein Messer und forderte Bargeld aus der Kasse.

Als die Mitarbeiterin die Kasse nicht öffnen konnte, verließ der Mann das Geschäft ohne Tatbeute. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Grenkuhlenweg.

Nach Angaben der Frauen war der Mann 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine schlanke bis normale Statur, einen leicht gebräunten Teint und dunkelbraune Augen. Er trug eine schwarze Hose, Mütze und Wollhandschuhe sowie ein schwarzes Oberteil, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Als Maskierung soll er außerdem einen hellbraunen Schal um das Gesicht gebunden haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell