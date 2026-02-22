Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Optiker wurde heimgesucht

Bleicherode (ots)

Am 22.02.2026 gegen 03:45 Uhr wurde durch einen Bürger in der Bleicheröder Hauptstraße beobachtet, wie vier dunkel gekleidete Personen in ein dort ansässiges Optiker-Geschäft einbrachen. Nach wenigen Minuten verließen die unbekannten Täter den Laden und flüchteten zu Fuß zunächst in getrennte Richtungen. So sollen die Täter teilweise in Richtung REWE Markt, teilweise in Richtung Stadtcafe gelaufen sein. Von dort habe sich ein dunkler Pkw mit mutmaßlich polnischen Kennzeichentafeln in Richtung Kirchstraße und weiter in unbekannte Richtung in Bewegung gesetzt. Auf den Vordersitzen hätten hierbei ein Mann und eine Frau jüngeren Alters gesessen. Offenbar bemerkten die Täter, dass sie beobachtet wurden, denn schon bereit gestelltes und kurzzeitig in einer Kiste mitgenommenes Beutegut wurde letztlich zurück gelassen.

Einsatzkräfte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen den Tatort auf und fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Falle. Etwaige sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem hinsichtlich der Täterschaft, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen. Dies betrifft auch Wahrnehmungen der Vortatphase (wie etwa das Abstellen von o.a. Pkw in der Nähe des Rathauses) sowie der Nachtatphase (wie etwa fußläufig mit einer Kiste flüchtende Personen im Tatort-Nahbereich oder Bewegung des o.a. Pkw).

Aktenzeichen: ST/0045557/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell