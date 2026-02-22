PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf der Baustelle

Nordhausen (ots)

Am 22.02.2026 gegen 02:45 Uhr wurden diverse Container an der Baustelle vor dem Nordhäuser Theater an der Käthe-Kollwitz-Straße angegriffen. Durch Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens wurden vier Täter auf frischer Tat ertappt, welche dann augenscheinlich ohne Beutegut fußläufig die Flucht in Richtung der Stolberger Straße und weiter in unbekannte Richtung antraten. Zur Personenbeschreibung wurde lediglich bekannt, dass einer der Täter im Speziellen durch seine Glatze auffiel. Durch später hinzugerufene Polizeibeamte wurde eine umfangreiche Tatortaufnahme durchgeführt und eine Strafanzeige wegen des Diebstahls in besonders schwerem Falle aufgenommen.

Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung, die im Zusammenhang mit der Tat stehen und deren Aufklärung dienen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0045558/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Einbrecher gesucht - Sprayer gestellt

    Nordhausen (ots) - Am 22.02.2026 kurz vor 02:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen über einen vermeintlichen Einbruch in eine Garage am Stresemannring in Kenntnis gesetzt, von wo aus ein Passant den Schein einer Taschenlampe wahr nahm. Eine in der Nähe befindliche Streife war kurz darauf vor Ort und nahm die Verfolgung zweier flüchtender Personen auf. Die 34 und 25 Jahre alten Männer konnten nach kurzer ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:00

    LPI-NDH: 3 auf einen Streich

    Wülfingerode (ots) - Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW befand sich am Abend des 21.02.2026 auf der L 3080 zwischen Wülfingerode und Sollstedt. Kurz vor 23:30 Uhr kreuzten mehrere Wildtiere (Rotwild) die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit 3 der Tiere, welche alle vor Ort verendeten. Am Pkw ist unfallbedingt ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000,- Euro zu verzeichnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Radfahrer betrunken unterwegs

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen führten am 21.02.2026 gegen 18:45 Uhr in der Bruno-Kunze-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 57-jährigen Radfahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Dieser erste Eindruck wurde durch die Durchführung eines Atemalkoholtests eindrucksvoll bestätigt: der Wert lag bei stolzen 2,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ...

    mehr
