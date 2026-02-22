Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf der Baustelle

Nordhausen (ots)

Am 22.02.2026 gegen 02:45 Uhr wurden diverse Container an der Baustelle vor dem Nordhäuser Theater an der Käthe-Kollwitz-Straße angegriffen. Durch Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens wurden vier Täter auf frischer Tat ertappt, welche dann augenscheinlich ohne Beutegut fußläufig die Flucht in Richtung der Stolberger Straße und weiter in unbekannte Richtung antraten. Zur Personenbeschreibung wurde lediglich bekannt, dass einer der Täter im Speziellen durch seine Glatze auffiel. Durch später hinzugerufene Polizeibeamte wurde eine umfangreiche Tatortaufnahme durchgeführt und eine Strafanzeige wegen des Diebstahls in besonders schwerem Falle aufgenommen.

Etwaige Hinweise aus der Bevölkerung, die im Zusammenhang mit der Tat stehen und deren Aufklärung dienen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0045558/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell