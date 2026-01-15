Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnhof Holstenstraße: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und der Haftanstalt zugeführt

Hamburg (ots)

Am 14.01.2026 stellten Bundespolizisten gegen 18 Uhr im Rahmen der Videoauswertung am S-Bahnhof Holstenstraße eine männliche Person fest, bei der der Verdacht des Betäubungsmittelhandels bestand. Eine Streife des Bundespolizeireviers Altona begab sich daraufhin zur Haltestelle und kontrollierte den Mann.

Eine Überprüfung der Personalien des 31-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Er steht demnach im dringenden Verdacht, zwischen September 2024 und September 2025 in elf Fällen Diebstähle, darunter gewerbsmäßige Handlungen, begangen zu haben.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl. Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier in Altona zugeführt, wo ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes feststellte.

Im Rahmen der Durchsuchung wurden keine Betäubungsmittel aufgefunden. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell