Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch beim Bäcker - Zeugenaufruf

Oberdorla (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 23:00 Uhr und 04:35 Uhr durch Aufhebeln einer Glasschiebetür Zugang zum Einkaufsmarkt in der Eisenacher Landstraße in Oberdorla. Dem Täter gelang es, aus der niedergelassenen Bäckerfiliale einen Tresor mit Bargeld zu entwenden. Im Anschluss verließ dieser den Tatort in unbekannte Richtung. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Der Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen auf circa 5.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich entgegen.

Aktenzeichen: 0045580/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell