Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt
Bad Frankenhausen (ots)
In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Bad Frankenhausen die Beifahrerseite eines abgeparkten VW Golf zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell