Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter drang am Mittwoch (18.02.2026) zwischen 05:10 Uhr und 09:20 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Karlstraße in Ludwigsburg ein. Im Inneren wurden 300 Euro Bargeld entwendet. Außerdem wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Ob daraus etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell