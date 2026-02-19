POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Felsblock auf der Fahrbahn
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwoch (18.02.2026) um 20:48 Uhr wurde auf der Asperger Straße in Bietigheim ein 70 x 40 x 40 cm großer Felsblock auf der Fahrbahnmitte entdeckt. Der Spurenlage nach wurde dieser von unbekannten Personen aus dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn über die beiden Fahrstreifen bis zur Fahrbahnmitte gezerrt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell