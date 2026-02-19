Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: rund 1.300 Euro Schaden nach Heckenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache entstand am Mittwoch (18.02.2026) gegen 23:30 Uhr ein Brand in einer Thuja-Hecke in der Landäckerstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen. Durch die Flammen wurde die Hecke auf etwa 10 Meter Länge und 2 Meter Höhe zerstört. Außerdem wurde ein Mercedes Sprinter, welcher am Fahrbahnrand stand, durch die Hitzeeinwirkung am Außenspiegel beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Gefahr für ein angrenzendes Wohngebäude bestand nicht. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1.300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

