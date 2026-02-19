PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) um 17:45 Uhr kam es an der Kreuzung Winnender Straße / Erdmannhäuser Straße in Affalterbach zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes wollte von der Erdmannhäuser Straße nach links in die Winnender Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem Mercedes zu vermeiden. Dies bemerkte ein nachfolgender 41-jähriger Fahrer eines VW Tiguan mutmaßlich zu spät und fuhr auf den VW Passat auf. Die beiden Pkw-Lenker wurden dabei nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der unbekannte Mercedes-Lenker setzte seine Fahrt indessen fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

