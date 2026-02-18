Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubüberfall

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen versuchten Raubüberfall, der sich am vergangenen Freitag (13.02.2026) in Neckarrems ereignet hat. Zwei Männer betraten gegen 19:50 Uhr den Verkaufsraum eines Lieferservices in der Dorfstraße, bedrohten einen 25-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der 25-Jährige kam der Forderung nicht nach, sondern verließ den Verkaufsraum und zog sich in einen angrenzenden Raum zurück. Die beiden Tatverdächtigen suchten daraufhin unverrichteter Dinge und ohne Beute das Weite und flüchteten mutmaßlich zu Fuß in Richtung Hintere Straße / Mühlstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen. Bei Ihnen soll es sich um zwei etwa 180 cm große und mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer gehandelt haben. Ein Tatverdächtiger soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein, der zweite Mann soll ein weißes oder graues Oberteil zu einer schwarzen Hose getragen haben.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach bisherigen Erkenntnissen beim Verlassen des Lieferservices von zwei noch unbekannten Zeugen beobachtet. Bei diesen soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann gehandelt haben, der in Begleitung eines etwa 14-jährigen Teenagers war. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg sucht Zeugen für den Vorfall und bittet insbesondere den unbekannten Mann und den Jugendlichen, die die Flucht der Tatverdächtigen beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell