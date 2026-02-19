Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Hyundai kollidiert mit Warnbake - Beteiligtes Fahrzeug flüchtig

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Hyundai-Lenker befuhr den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe, als seinen Angaben zur Folge ein bislang unbekannter PKW-Lenker unmittelbar vor ihm einscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 39-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und touchierte dabei eine dort aufgestellte Warnbarke, welche hierdurch zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden an der Barke sowie dem PKW wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die Angaben zum Hergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

