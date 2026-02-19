Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Schwarzer Audi nach Auffahrunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost kam es am Mittwoch (18.02.2026) gegen 18:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Audis war im stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und beabsichtigte, auf die Überleitung in Richtung Heilbronn zu wechseln. Dort soll der Unbekannte sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis fast zum Stillstand abgebremst haben, woraufhin eine nachfolgende 21-jährige Mercedes-Fahrerin eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Während sie einen Zusammenstoß mit dem Audi verhindern konnte, erkannte ein hinter ihr fahrender 51-jähriger Lenker eines Sattelzugs die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr trotz Bremsmanövers auf den Mercedes auf. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, während der Schaden am Sattelzug auf etwa 1.000 Euro beziffert wird. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu wenden.

