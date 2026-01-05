Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Schwerer Verkehrsunfall auf B36

Karlsruhe (ots)

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos sorgte am Sonntagnachmittag zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und einer Sperrung der Bundesstraße 35 und 36.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 60-Jährige gegen 16:35 Uhr mit ihrem Hyundai von Norden kommend auf der B 36 in Fahrtrichtung Linkenheim. Hierbei beabsichtigte sie offenbar einen Überholvorgang und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Renault.

Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte die 60-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 66-jährige Renault-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden mit ebenfalls schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten mussten die Beamten die B35 und die B36 bis etwa 20:15 Uhr sperren.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.

