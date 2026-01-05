Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei stoppt Autofahrt eines 14-Jährigen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag fuhr ein 14-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Karlsruher Innenstadt und beging gleich mehrere Verstöße.

Eine Streifenbesatzung beabsichtigte gegen 02:00 Uhr die Kontrolle eines mit drei Personen besetzten Fords in der Knielinger Allee. Als der Fahrer die Anhaltesignale erblickte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Adenauerring. Über die Willy-Brandt-Alle setzte der Flüchtige seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und missachtete unter anderem mehrere Rotlichter. Gleich mehrfach brach das Heck des Fahrzeuges aus und ein Verkehrsunfall konnte nur knapp vermieden werden. Die Fahrt endete schließlich im Vermontring, wo der 14-Jährige offenbar abrupt anhielt, ausstieg und zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung flüchtete.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle der beiden 16-jährigen Insassen identifizierten die Beamten den 14-Jährigen als Fahrzeugführer. An seiner Wohnanschrift traf die Streifenbesatzung kurze Zeit später zunächst auf den Fahrer, der beim Erblicken der Beamten jedoch erneut die Flucht ergriff.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, Hinweisgeber und etwaige Gefährdete, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

