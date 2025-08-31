Polizei Hagen

POL-HA: Autodiebe auf frischer Tat gestellt

Hagen (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Autodiebe auf frischer Tat festgenommen werden konnten.

Der Zeuge (39 Jahre) befand sich um 02:20 Uhr (Sonntagmorgen) in einem an der Körnerstraße ansässigen Café und bemerkte auf der anderen Straßenseite zwei dunkel gekleidete Personen. Diese machten sich an einem abgestellten Mercedes Vito zu schaffen, der bei einem Gebrauchtwagenhändler zum Verkauf angeboten wurde.

Als der Zeuge sah, dass die beiden Personen in den Mercedes einstiegen, lief er gestikulierend und laut rufend über die Straße zu den vermeintlichen Fahrzeugdieben. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife sah den Zeugen und wurde so auf den Vorfall aufmerksam.

Der Zeuge griff beherzt zu und hielt den auf dem Beifahrersitz sitzenden Dieb fest. Durch die Polizisten wurde zunächst der auf dem Fahrersitz befindliche Mann aus dem Fahrzeug gezogen und fixiert. Anschließend kümmerten sich die Beamten um den Beifahrer. Beide Diebe wurden vorläufig festgenommen. Das betroffene Fahrzeug wurde zur Eigentums- und Spurensicherung sichergestellt. Eine Anzeige wegen versuchten Kfz-Diebstahl wurde geschrieben.

Bei den in Hagen wohnenden Fahrzeugdiebe (17, 18) handelt es sich um Brüder. Beide gaben an, dass sie das Auto nicht stehlen, sondern nur Videoaufnahmen vom Innenraum machen wollten. (tr)

