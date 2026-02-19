Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Einbrüche in Pkw

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (17.02.2026) auf Mittwoch (18.02.2026) kam es in Böblingen zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen im Maurener Weg, der Geleener Straße und der Amsterdamer Straße jeweils eine Scheibe eines Citroen, eines Mercedes, eines Audi und eines VW ein. Außerdem wurde in der Staufenberger Straße das Verdeck eines Mercedes Cabrio aufgeschnitten. Am Donnerstag (19.02.2026) wurde darüber hinaus festgestellt, dass die Beifahrerscheibe eines Audi, welcher in der Eugen-Bolz-Straße stand, ebenfalls eingeschlagen wurde. Die Täter stahlen teilweise Bargeldbeträge in unterschiedlicher Höhe aus den Kraftfahrzeugen. Der Gesamtwert des Diebesguts ist bislang noch unklar. Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Böblingen ist nun unter anderem, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böblingen zu wenden, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

