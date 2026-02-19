PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Einbrüche in Pkw

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (17.02.2026) auf Mittwoch (18.02.2026) kam es in Böblingen zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen im Maurener Weg, der Geleener Straße und der Amsterdamer Straße jeweils eine Scheibe eines Citroen, eines Mercedes, eines Audi und eines VW ein. Außerdem wurde in der Staufenberger Straße das Verdeck eines Mercedes Cabrio aufgeschnitten. Am Donnerstag (19.02.2026) wurde darüber hinaus festgestellt, dass die Beifahrerscheibe eines Audi, welcher in der Eugen-Bolz-Straße stand, ebenfalls eingeschlagen wurde. Die Täter stahlen teilweise Bargeldbeträge in unterschiedlicher Höhe aus den Kraftfahrzeugen. Der Gesamtwert des Diebesguts ist bislang noch unklar. Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Böblingen ist nun unter anderem, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böblingen zu wenden, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:53

    POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: rund 1.300 Euro Schaden nach Heckenbrand

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache entstand am Mittwoch (18.02.2026) gegen 23:30 Uhr ein Brand in einer Thuja-Hecke in der Landäckerstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen. Durch die Flammen wurde die Hecke auf etwa 10 Meter Länge und 2 Meter Höhe zerstört. Außerdem wurde ein Mercedes Sprinter, ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:49

    POL-LB: Affalterbach: Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (18.02.2026) um 17:45 Uhr kam es an der Kreuzung Winnender Straße / Erdmannhäuser Straße in Affalterbach zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes wollte von der Erdmannhäuser Straße nach links in die Winnender Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:06

    POL-LB: A8 / Leonberg: Schwarzer Audi nach Auffahrunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost kam es am Mittwoch (18.02.2026) gegen 18:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Audis war im stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und beabsichtigte, auf die Überleitung in Richtung Heilbronn zu wechseln. Dort soll der Unbekannte sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren