LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall fliegen die Fäuste

Am Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Langensalzaer Landstraße. Gegen 20.30 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines BMW von einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, mit dem der Mann kollidierte. Anschließend gerieten die Parteien in Streit, sodass der Beifahrer des Vorfahrtsberechtigten den Unfallgegner mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eingeleitet. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
