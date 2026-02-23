PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall fliegen die Fäuste

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Langensalzaer Landstraße. Gegen 20.30 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines BMW von einer Tankstelle in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, mit dem der Mann kollidierte. Anschließend gerieten die Parteien in Streit, sodass der Beifahrer des Vorfahrtsberechtigten den Unfallgegner mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eingeleitet. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 08:52

    LPI-NDH: Einbruch in Wohnung

    Nordhausen (ots) - Wie am Sonntagabend bekannt wurde, kam es am Weinberg in Nordhausen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über den Balkon der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren angelangt durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen. Letztlich entwendeten sie Bargeld im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Im weiteren ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:51

    LPI-NDH: Getragene Sportschuhe geklaut

    Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag ein Paar rote Laufschuh der Marke Adidas aus einem Hausflur in der Holzstraße in Mühlhausen. Der Eigentümer stellte seine verschmutzten Schuhen am Morgen in den Flur. Als er diese dann am Abend in seine Wohnung holen wollte, stellte er verdutzt fest, dass jemand so viel gefallen an den getragenen Schuhen fand, dass er sie kurzer Hand mitnahm. Der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 14:43

    LPI-NDH: Radfahrer erfasst Fussgänger

    Sondershausen (ots) - Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein Radfahrer den Gehweg in der August-Bebel-Straße in Sondershausen ohne Licht und in falscher Richtung. Hier erfasste er eine junge Frau mit ihrem Kind. Alle drei Beteiligten kamen zu Fall, das Kind wurde hierbei schwer verletzt. Nach dem Absetzen des Notrufes verschwand der Radfahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Radfahrer bekannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren