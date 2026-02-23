LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall fliegen die Fäuste

Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Sonntag ein Paar rote Laufschuh der Marke Adidas aus einem Hausflur in der Holzstraße in Mühlhausen. Der Eigentümer stellte seine verschmutzten Schuhen am Morgen in den Flur. Als er diese dann am Abend in seine Wohnung holen wollte, stellte er verdutzt fest, dass jemand so viel gefallen an den getragenen Schuhen fand, dass er sie kurzer Hand mitnahm. Der ...

mehr