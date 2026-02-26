Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierter 49-Jähriger legt sich mit 25-Jährigem und der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026) wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen gegen 22.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs von Passanten auf einen aggressiven Mann aufmerksam gemacht, der gerade im Begriff war, auf einen 25-Jährigen loszugehen. Die beiden Polizeibeamten entdecken den aggressiven 49-Jährigen in der Bahnhofsunterführung. Sie konnten beobachten, dass er andere Personen provozierte, beleidigte und den 25-Jährigen schubste und schlug. Zeugen trennten den Angreifer von seinem Opfer. Als die beiden Polizisten hinzukamen, versuchte der 49-Jährigen einen der Beamten sowie einen Zeugen anzugehen. Hierauf wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und, da er sich nicht beruhigen ließ, wurden ihm Handschließend angelegt. Anschließend brachten ihn die Polizisten zum Polizeirevier Böblingen, wo sich der 49-Jährige weiterhin angriffslustig verhielt, so dass er letztlich die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Ein Atemalkoholtest, den der Mann durchführte, ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Es wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 49-Jährigen ermittelt.

