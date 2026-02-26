PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: handgreifliche Auseinandersetzung in der Myliusstraße

Ludwigsburg (ots)

Vier bis fünf noch unbekannte Männer sollen am Mittwoch (24.02.2026) gegen 156.00 Uhr unvermittelt einen 47-Jährigen angegriffen haben, als dieser sich in der Myliusstraße nahe dem Bahnhof in Ludwigsburg aufhielt. Die Täter sollen dem Mann unter anderem Reizstoff in die Augen gesprüht haben. Während die Unbekannten die Flucht ergriffen, wurde der 47-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 16:14

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart und / Leonberg: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (23.02.2026) gegen 17:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und -Flughafen/Messe verübt haben soll, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 36-jähriger Audi-Lenker fuhr in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:52

    POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Diebstahl eines Baggers

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (22.02.2026) 17:00 Uhr und Montag (23.02.2026) 05:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Hydraulikbagger aus einem Gartengrundstück in der Hochdorfer Straße in Heimerdingen. Der Bagger, der auf einem Grundstück am Ortsausgang in Richtung Eberdingen-Hochdorf stand, wurde von den Unbekannten mutmaßlich aufgebrochen, kurzgeschlossen und anschließend auf einen Feldweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren