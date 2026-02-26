Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: handgreifliche Auseinandersetzung in der Myliusstraße

Ludwigsburg (ots)

Vier bis fünf noch unbekannte Männer sollen am Mittwoch (24.02.2026) gegen 156.00 Uhr unvermittelt einen 47-Jährigen angegriffen haben, als dieser sich in der Myliusstraße nahe dem Bahnhof in Ludwigsburg aufhielt. Die Täter sollen dem Mann unter anderem Reizstoff in die Augen gesprüht haben. Während die Unbekannten die Flucht ergriffen, wurde der 47-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell