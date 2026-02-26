Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme ihrer Führerscheine endete die Fahrt von zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren am Mittwoch (25.02.2026) in Ludwigsburg.

Der 23 Jahre alte BMW- und der 26 Jahre alte Skoda-Lenker fuhren mit hoher Geschwindigkeit die Landesstraße 1140 (Schwieberdinger Straße) in Richtung Möglingen entlang und bogen nach rechts in die Westrandstraße ab. Dabei drifteten die Pkws aufgrund der hohen Geschwindigkeit um die Kurve. Einer Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fiel dies auf und sie folgte den beiden jungen Männern. Die weitere Fahrt führte über zwei Kreisverkehre in der Mörikestraße hinweg in den Waldäckerweg. Erst dort konnten die Polizeibeamten zu dem Skoda und BMW aufschließen und die beiden Fahrer kontrollieren, da diese durch ein ordnungsgemäß langsam vorausfahrendes Fahrzeug ausgebremst wurden.

Neben den Führerscheinen wurden auch der BMW und der Skoda vorläufig beschlagnahmt. Der 23- und der 26-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell