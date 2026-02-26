PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme ihrer Führerscheine endete die Fahrt von zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren am Mittwoch (25.02.2026) in Ludwigsburg.

Der 23 Jahre alte BMW- und der 26 Jahre alte Skoda-Lenker fuhren mit hoher Geschwindigkeit die Landesstraße 1140 (Schwieberdinger Straße) in Richtung Möglingen entlang und bogen nach rechts in die Westrandstraße ab. Dabei drifteten die Pkws aufgrund der hohen Geschwindigkeit um die Kurve. Einer Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fiel dies auf und sie folgte den beiden jungen Männern. Die weitere Fahrt führte über zwei Kreisverkehre in der Mörikestraße hinweg in den Waldäckerweg. Erst dort konnten die Polizeibeamten zu dem Skoda und BMW aufschließen und die beiden Fahrer kontrollieren, da diese durch ein ordnungsgemäß langsam vorausfahrendes Fahrzeug ausgebremst wurden.

Neben den Führerscheinen wurden auch der BMW und der Skoda vorläufig beschlagnahmt. Der 23- und der 26-Jährige müssen nun mit einer Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:59

    POL-LB: Magstadt: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (26.02.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt ein, was im weiteren Verlauf zum Einsatz eines Polizeihubschrauber führte. Kurz nach 04.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sie ungewöhnliche Geräusche und Bewegungen aus einer Bar wahrgenommen hatten. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen vor Ort ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:17

    POL-LB: Ludwigsburg: handgreifliche Auseinandersetzung in der Myliusstraße

    Ludwigsburg (ots) - Vier bis fünf noch unbekannte Männer sollen am Mittwoch (24.02.2026) gegen 156.00 Uhr unvermittelt einen 47-Jährigen angegriffen haben, als dieser sich in der Myliusstraße nahe dem Bahnhof in Ludwigsburg aufhielt. Die Täter sollen dem Mann unter anderem Reizstoff in die Augen gesprüht haben. Während die Unbekannten die Flucht ergriffen, wurde ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 16:14

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart und / Leonberg: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (23.02.2026) gegen 17:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und -Flughafen/Messe verübt haben soll, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 36-jähriger Audi-Lenker fuhr in Fahrtrichtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren