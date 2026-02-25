Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart und

Leonberg: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (23.02.2026) gegen 17:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und -Flughafen/Messe verübt haben soll, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 36-jähriger Audi-Lenker fuhr in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der linken Spur. Zeitgleich sei dem 36-Jährigen ein unbekannter Fahrzeuglenker sehr dicht aufgefahren. Aufgrund der Verkehrssituation habe der Audi-Lenker nicht auf die mittlere Spur fahren können. Als sich eine Lücke auf der mittleren Spur ergeben habe, soll der Unbekannte den 36-Jährigen rechts über die mittlere Spur überholt haben und auf seiner Höhe wieder auf die linke Spur gefahren sein. Der Audi-Fahrer habe daraufhin stark abbremsen und nach links in Richtung Schutzplanken ausweichen müssen. Als der 36-Jährige später die Anschlussstelle Leonberg-Ost nutzen wollte, um von der Autobahn abzufahren, soll der unbekannte Fahrzeuglenker die Weiterfahrt des Audi-Fahrers an einer Ampel mit seinem Fahrzeug blockiert haben, indem er sich diagonal vor ihn gestellt habe. Danach sei der Unbekannte aus seinem Fahrzeug gestiegen, habe den 36-Jährigen beleidigt und mit beiden Händen gestoßen. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen Transport mit blauer Firmenaufschrift gehandelt haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die die Fahrweise des Unbekannten und die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

