Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26.02.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt ein, was im weiteren Verlauf zum Einsatz eines Polizeihubschrauber führte. Kurz nach 04.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sie ungewöhnliche Geräusche und Bewegungen aus einer Bar wahrgenommen hatten. Als Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen vor Ort eintrafen, teilte Zeugen mit, dass sie die Flucht von mehreren bislang unbekannten Tätern aus der Gaststätte beobachtet hatten. Es soll sich um drei Personen gehandelt haben, die alle dunkel gekleidet waren und sich in Richtung Brauereistraße davon gemacht hätten. Hierauf wurde das Gebäude durch die Streifenwagenbesatzungen durchsucht und zeitgleich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Bislang ergaben sich jedoch keine weiteren Hinweise auf die Einbrecher, die in der Bar einen Spielautomaten aufgebrochen haben. Zum Diebesgut ist bislang noch nichts näheres bekannt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Maichingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

