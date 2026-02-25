Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeug-Lenker verletzt Siebenjährigen leicht und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten siebenjährigen Kind kam es am Dienstag (24.02.2026) gegen 13:15 Uhr in der Ditzinger Straße Münchingen. Das Kind befand sich auf dem Gehweg der Ditzinger Straße in Richtung des Sperlingwegs. Kurz vor der Einmündung in den Sperlingweg setzte sich das Kind auf den Gehweg. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Fahrzeug-Lenker die Ditzinger Straße in Richtung der Hauptstraße. Als der Siebenjährige wieder aufstand, fuhr der Unbekannte an ihm vorbei und verletzte ihn mit seinem linken Außenspiegel leicht. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell