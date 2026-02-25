Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Diebstahl eines Baggers

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (22.02.2026) 17:00 Uhr und Montag (23.02.2026) 05:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Hydraulikbagger aus einem Gartengrundstück in der Hochdorfer Straße in Heimerdingen. Der Bagger, der auf einem Grundstück am Ortsausgang in Richtung Eberdingen-Hochdorf stand, wurde von den Unbekannten mutmaßlich aufgebrochen, kurzgeschlossen und anschließend auf einen Feldweg gefahren. Hier verluden die Täter den Hydraulikbagger des Herstellers Wacker, Typ ET 16, vermutlich in ein Transportfahrzeug. Der Wert wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Unter der Tel. 07156 4352-0 sowie per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Ditzingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

